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РИА Новости

Мародера из пострадавшего от взрывов поселка Каменка осудили на 2,5 года

08:30 31.10.2019 (обновлено: 08:58 31.10.2019)
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Суд признал жителя Каменки в Красноярском крае виновным в кражах в домах жителей поселка, эвакуированных из-за взрывов на военном арсенале, и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, сообщает краевой главк МВД.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки - более 1,2 тысячи человек - было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
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В полицию с заявлениями о краже обратились несколько жителей поселка. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник разбивал окна, проникал в квартиры, похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, гаджеты и бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался местный житель 2000 года рождения.
"Следователями в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по 6 эпизодам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - сообщает главк.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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