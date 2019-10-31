Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Австралийская авиакомпания Qantas проверит все свои Boeing 737 после обнаружения дефектов в одном самолетов, передает телеканал Австралийская авиакомпания Qantas проверит все свои Boeing 737 после обнаружения дефектов в одном самолетов, передает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании.

В заявлении авиакомпании сообщается, что в ходе плановой проверки технического обслуживания самолета была обнаружена трещина. Отмечается, что в связи с этим Qantas проверит все 33 самолета Boeing 737 в своем авиапарке к концу недели.

Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.