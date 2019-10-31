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РИА Новости

Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов

08:26 31.10.2019
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© Фото : Mehdi NazariniaСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas
© Фото : Mehdi Nazarinia
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Qantas. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Австралийская авиакомпания Qantas проверит все свои Boeing 737 после обнаружения дефектов в одном самолетов, передает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании.
В заявлении авиакомпании сообщается, что в ходе плановой проверки технического обслуживания самолета была обнаружена трещина. Отмечается, что в связи с этим Qantas проверит все 33 самолета Boeing 737 в своем авиапарке к концу недели.
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Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами индонезийского крушения стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Boeing 737АвстралияВ мире
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