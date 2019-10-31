Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 окт - РИА Новости. Российское информационное агентство Российское информационное агентство Sputnik , входящее в медиагруппу "Россия сегодня" , и китайское Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом на испанском и арабском языках.

Документ был заключен в рамках медиафорума стран БРИКС, который проходит в бразильском Сан-Паулу.

"Наши два ведущих информационных агентства России и Китая активно работают в арабских странах и Латинской Америке - регионах, богатых на события мирового масштаба: нынешние протесты в Чили, ситуация вокруг Венесуэлы, конфликт в Сирии, обострение в Персидском заливе. Но порой случается так, что наши корреспонденты в этих регионах оказываются в различных точках одного и того же события. Часто журналисты Sputnik и РИА Новости добывают эксклюзивную информацию, которой нет у арабской и испанской редакции Синьхуа, или наоборот", - отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

"Теперь мы сможем получать новости Синьхуа на арабском и испанском языках и делиться эксклюзивными материалами с китайскими коллегами практически мгновенно. И, кроме того, важно, что мы продолжаем развивать конкретное новостное сотрудничество с одним из ведущих мировых информационных агентств, с которым нас связывают давние тесные отношения", - добавил он.

В свою очередь главный редактор Синьхуа Хэ Пин отметил, что заключение данного соглашения - реальный результат практического сотрудничества между Sputnik и Синьхуа в рамках механизма медиафорума БРИКС.