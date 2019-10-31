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РИА Новости

Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом

08:20 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 окт - РИА Новости. Российское информационное агентство Sputnik, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", и китайское Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом на испанском и арабском языках.
Документ был заключен в рамках медиафорума стран БРИКС, который проходит в бразильском Сан-Паулу.
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"Наши два ведущих информационных агентства России и Китая активно работают в арабских странах и Латинской Америке - регионах, богатых на события мирового масштаба: нынешние протесты в Чили, ситуация вокруг Венесуэлы, конфликт в Сирии, обострение в Персидском заливе. Но порой случается так, что наши корреспонденты в этих регионах оказываются в различных точках одного и того же события. Часто журналисты Sputnik и РИА Новости добывают эксклюзивную информацию, которой нет у арабской и испанской редакции Синьхуа, или наоборот", - отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
"Теперь мы сможем получать новости Синьхуа на арабском и испанском языках и делиться эксклюзивными материалами с китайскими коллегами практически мгновенно. И, кроме того, важно, что мы продолжаем развивать конкретное новостное сотрудничество с одним из ведущих мировых информационных агентств, с которым нас связывают давние тесные отношения", - добавил он.
В свою очередь главный редактор Синьхуа Хэ Пин отметил, что заключение данного соглашения - реальный результат практического сотрудничества между Sputnik и Синьхуа в рамках механизма медиафорума БРИКС.
"Уверен, что на фоне непрерывного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сотрудничество между Синьхуа, Sputnik и другими российскими СМИ неизменно приведет к новым успехам", - подчеркнул он.
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