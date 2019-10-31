В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг опустится до минут 2 градусов, местами возможно образование гололедицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Температура воздуха в Москве в четверг опустится до минут 2 градусов, местами возможно образование гололедицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, обойдётся без существенных осадков, местами возможна гололедица. В городе от 0 до минус 2, по области плюс 1 - минус 3", - сообщил Леус.

Синоптик добавил, что за минувшие сутки в Москве выпало чуть меньше 3 миллиметров снега, по области это показатель колеблется от 1 до 3 миллиметров.