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РИА Новости

В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза

08:01 31.10.2019 (обновлено: 08:02 31.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг опустится до минут 2 градусов, местами возможно образование гололедицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, обойдётся без существенных осадков, местами возможна гололедица. В городе от 0 до минус 2, по области плюс 1 - минус 3", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что за минувшие сутки в Москве выпало чуть меньше 3 миллиметров снега, по области это показатель колеблется от 1 до 3 миллиметров.
Леус также сообщил, что в столице в четверг атмосферное давление окажется существенно выше нормы, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду.
Гололед в Москве
Вчера, 16:42РИА Новости
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
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