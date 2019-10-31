СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе

Стрельба произошла на северо-западе Торонто. Черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь. В результате пострадали пять человек возрастом от 16 до 18 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.