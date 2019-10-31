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РИА Новости

СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе

07:54 31.10.2019
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CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто, сообщила радиостанция Radio Canada.
Стрельба произошла на северо-западе Торонто. Черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вошли в него и открыли огонь. В результате пострадали пять человек возрастом от 16 до 18 лет. Они находятся в тяжелом состоянии.
"Атака была целенаправленной", - заявил глава полиции Торонто Марк Сандерс.
Расследование ведется, полицейские пытаются выяснить, есть ли еще жертвы.
Сотрудники полиции, штат Калифорния, США
Вчера, 09:59РИА Новости
В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы, сообщили СМИ
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КанадаТоронтоВ мире
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