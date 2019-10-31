Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на дне Балтийского моря, вероятно, была немецкой, рассказал в интервью телеканалу " Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на дне Балтийского моря, вероятно, была немецкой, рассказал в интервью телеканалу " Звезда " председатель Совета ветеранов-подводников, вице-адмирал Николай Хромов.

"Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе южной косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка. Это скорее немецкая лодка", — сказал он.

По словам вице-адмирала, в пользу этой версии свидетельствует силуэт погибшей субмарины, а также расположение шахты шноркеля (устройства для работы двигателя под водой), характерное для немецких подводных лодок типа U.

Хромов отметил, что такие подлодки принимали участие в боевых действиях на Балтийском море. Кроме того, в Пиллау (нынешнем Балтийске) тогда находилась учебная база немецких подводников.