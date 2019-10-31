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РИА Новости

Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря

07:37 31.10.2019 (обновлено: 10:51 31.10.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в ШвецииЗатонувшая подлодка
Затонувшая подлодка
© Фото предоставлено пресс-службой посольства РФ в Швеции
Затонувшая подлодка. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на дне Балтийского моря, вероятно, была немецкой, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" председатель Совета ветеранов-подводников, вице-адмирал Николай Хромов.
"Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе южной косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка. Это скорее немецкая лодка", — сказал он.
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По словам вице-адмирала, в пользу этой версии свидетельствует силуэт погибшей субмарины, а также расположение шахты шноркеля (устройства для работы двигателя под водой), характерное для немецких подводных лодок типа U.
Хромов отметил, что такие подлодки принимали участие в боевых действиях на Балтийском море. Кроме того, в Пиллау (нынешнем Балтийске) тогда находилась учебная база немецких подводников.
Затонувшую субмарину обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" во время учебного поиска мин. Сейчас планируются мероприятия по дальнейшему детальному осмотру находки.
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