Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на дне Балтийского моря, вероятно, была немецкой, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" председатель Совета ветеранов-подводников, вице-адмирал Николай Хромов.
"Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе южной косы, хочу предположить, что это не советская подводная лодка. Это скорее немецкая лодка", — сказал он.
По словам вице-адмирала, в пользу этой версии свидетельствует силуэт погибшей субмарины, а также расположение шахты шноркеля (устройства для работы двигателя под водой), характерное для немецких подводных лодок типа U.
Хромов отметил, что такие подлодки принимали участие в боевых действиях на Балтийском море. Кроме того, в Пиллау (нынешнем Балтийске) тогда находилась учебная база немецких подводников.
Затонувшую субмарину обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" во время учебного поиска мин. Сейчас планируются мероприятия по дальнейшему детальному осмотру находки.
12 августа 2018, 08:00РИА НовостиУтонувшие без вести: кто и зачем ищет погибшие подлодки