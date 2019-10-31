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РИА Новости
Алтайский край

Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза

07:19 31.10.2019 (обновлено: 14:57 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Власти Алтайского края не ожидают дефицита гречки, несмотря на то, что урожай крупы в регионе в текущем году сократился в 1,5 раза, сообщает Минсельхоз региона.
"По оперативным данным в этом году в Алтайском крае получено 390 тысяч тонн гречихи, это почти в 1,5 раза меньше показателей прошлого года. Переходящие остатки прошлых лет оцениваются еще почти в 300 тысяч тонн. Совокупного объема достаточно для загрузки местных перерабатывающих предприятий и отгрузки в другие российские регионы", - говорится в сообщении.
Между тем, на рынке сельхозпродукции фиксируется восстановление закупочных цен на гречиху, сейчас они соответствуют уровню 2014-2015 годов и позволяют производителям выйти на уровень рентабельности.
Из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года (694 тысяч тонн в весе после доработки) прошлогодние закупочные цены на сырье для аграриев были ниже себестоимости производства гречихи и в течение года колебались от 4 до 9 тысяч рублей за тонну.
Ранее Алтайкрайстат сообщил о росте за год средних отпускных цен на гречку для промышленных компаний на 79%. Кроме того, почти в два раза, на 98,2%, выросли цены на просо.
Между тем, управление Федеральной антимонопольной службы России начало проверку по факту роста цен на рынке гречихи в Алтайском крае. Ведомство проверит обоснованность цен и соблюдение требований законодательства по всей торгово-производственной цепочке.
Колосья ржи
Вчера, 03:35РИА Новости
В Минсельхозе рассказали об объемах урожая в 2019 году
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Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
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