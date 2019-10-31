В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок

БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Полицейские Алтайского края проводят проверку по фактам возгорания шести автомобилей в Бийске, сообщает в четверг ГУМВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, с 4.30 до 6.00 (00.30 до 2.00 мск) в дежурную часть МУ МВД России "Бийское" поступили шесть сообщений о возгораниях автомобилей.

"Транспортные средства горели в приобской части города. Пострадали владельцы брендированных иномарок, рекламирующих известное такси", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы.