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РИА Новости

В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата

07:14 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВиды Хабаровска
Виды Хабаровска
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Виды Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 31 окт - РИА Новости. Глава избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов заявил РИА Новости, что информацию о погашенной судимости кандидата на выборах в региональный парламент Дмитрия Приятнова не попала на сайт комиссии из-за невнимательности и загруженности ее сотрудников.
Приятнова избрали в краевую думу в сентябре по партийному списку от ЛДПР, 23 октября депутаты назначили его своим представителем в Совете федерации. Согласно данным на сайте избиркома региона, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил в среду, что информация о погашенной судимости Приятнова не размещалась на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась там 16 октября - "после того, как шум пошел в прессе". Булаев назвал действия Накушнова в этой ситуации "серьезным промахом" и заявил, что усматривает "умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии". ЦИК намерен провести служебное расследование.
"Обвинение беспочвенно, я понятия не имел, кто такой Приятнов до 23 октября, и заинтересованности никакой у меня не было. Да, есть ошибка в работе аппарата, в работе секретаря комиссии, которому документ был отписан, а он его перепутал с документом из нашего информационного центра, не придал этому значения", - сказал Накушнов.
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По его словам, одна из причин ошибки - большая нагрузка сотрудников избиркома во время избирательной кампании. В крае проходили выборы всех уровней - федеральные, региональные, городские, муниципальные.
"Большое количество депутатов, политтехнологов, судов, рабочий день по 14-15 часов в сутки. А вторая причина - что секретарь комиссии этот документ не отработал, как предписано, а я не проконтролировал", - пояснил собеседник.
Он также отрицает утверждение, что информация о погашенной судимости кандидата была размещена на сайте после "шума в прессе".
"Шум в прессе начался не 16 числа, а 23 октября, после того как Приятнов был назначен думой в Совет федерации. А информация была размещена 16 октября, когда проводилась сверка ЦИК. Мы должны были представить сводную таблицу по судимости кандидатов, и начальник отдела увидел, что наши данные не бьют с данными ЦИК, и тогда всплыл на свет этот документ. Увидели, что он есть, а на сайте у нас его нет. Тогда секретарь комиссии дал команду разместить его на сайте, и ее разместили. В тот момент я был в отпуске", - сказал Накушнов.
Он отметил, что краевой избирком начал внутреннюю проверку. С секретаря комиссии, который сейчас в отпуске за пределами региона, получено письменное объяснение по электронной почте.
Сергей Фургал
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