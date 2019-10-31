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РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "реинтеграции" полуострова

07:06 31.10.2019 (обновлено: 09:43 31.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить понапрасну время на то, чтобы "реинтегрировать" полуостров, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства претворить ее в жизнь. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.
"Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, у власти на Украине продолжают находиться политики, которые оторваны от реальных вещей.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Вчера, 17:40РИА Новости
В Крыму назвали несбыточной стратегию Зеленского по возвращению полуострова
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Реакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Голосовал на референдуме за Россию и не жалею. Среди моих знакомых нет ни одного кто бы мечтал вернуться на украину.
31 октября, 09:36
Леонид 1955
4420000
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