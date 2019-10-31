Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Правительство Японии намерено восстановить замок Сюри в японской префектуре Окинава, многие строения которого были полностью уничтожены пожаром в ночь на четверг, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Это (событие – ред.) ранит до глубины души. Правительство приложит все усилия для восстановления (замка – ред.)", - подчеркнул он.

Крупный пожар произошел в ночь на четверг во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса. Возгорание было зафиксировано около 02.40 по местному времени (20.40 среды мск). На месте до сих пор работают около 10 пожарных расчетов.

Причина возгорания неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса.

Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точной даты постройки замка неизвестно. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.