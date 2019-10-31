NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 900 военных могут остаться в Сирии после отвода американских войск, сообщает газета Около 900 военных могут остаться в Сирии после отвода американских войск, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.

По данным источников газеты, из контингента в тысячу человек в Сирии останутся 250, они будут дислоцированы в провинции Дэйр-эз-Зор. В то же время, к первым нескольким сотням пехотинцев вскоре присоединятся механизированные войска. Общее число военных, охраняющих нефтяные месторождения, составит около 500. Если учитывать войска из зоны Эт-Танфа, то всего в Сирии, по подсчетам газеты, останутся около 900 военнослужащих.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.