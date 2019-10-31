Чиновник Минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Автомобиль первого заместителя министра здравоохранения Крыма Валентина Савченко попал в ДТП в Москве, один из сотрудников ведомства погиб, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, авария произошла на трассе М-11 29 октября — перевернулась машина, за рулем которой, по предварительным данным, находился Савченко.

Вместе с замминистра в автомобиле ехали начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак, добавил источник. По его данным, Сагайдак скончался от полученных травм.