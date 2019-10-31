Чиновник Минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Автомобиль первого заместителя министра здравоохранения Крыма Валентина Савченко попал в ДТП в Москве, один из сотрудников ведомства погиб, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По его словам, авария произошла на трассе М-11 29 октября — перевернулась машина, за рулем которой, по предварительным данным, находился Савченко.
Вместе с замминистра в автомобиле ехали начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак, добавил источник. По его данным, Сагайдак скончался от полученных травм.
Гибель чиновника подтвердил заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач. Обстоятельства происшествия он комментировать не стал, отметив, что делом занимаются правоохранители.