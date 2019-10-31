В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в поезде в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на официального представителя компании Pakistan Railways.
По словам представителя компании, причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Сообщается, что пожар охватил три вагона поезда.
Отмечается, что поезд следовал из города Карачи в Равалпинди.
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