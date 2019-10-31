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РИА Новости

В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети

06:07 31.10.2019
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© Depositphotos / hdamkeПитон
Питон
© Depositphotos / hdamke
Питон. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Больше всего объявлений о покупке или продаже экзотических животных в российском интернете касалось ящериц и питонов, за ними следуют черепахи, в том числе и краснокнижные, среди птиц популярнее всего попугаи жако, а среди приматов - лемуры лори, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".
"Анализ объявлений показал, что 90% объявлений предлагали к покупке/продаже экзотические виды животных, среди которых большую часть составляли рептилии – ящерицы и змеи (преимущественно питоны)... В категории "птицы" наиболее многочисленные объявления о продаже попугаев жако... Среди приматов наибольшее количество объявлений продавало лемуров и лори (более 100 объявлений)", - говорится докладе.
Как уточняется в докладе, среди диких кошек больше всего объявлений касается тигров.
Кроме того, эксперты обнаружили объявления о продаже особо ценных видов диких животных. Продавцы пытались сбыть шкуры белых медведей, рога сайгака, чучела беркута, рога и шкуру архаров, голову амурского тигра и одного зубра.
По данным WWF, объем интернет-рынка диких животных в РФ составил более 10 миллионов долларов за 3 месяца.
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