В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Больше всего объявлений о покупке или продаже экзотических животных в российском интернете касалось ящериц и питонов, за ними следуют черепахи, в том числе и краснокнижные, среди птиц популярнее всего попугаи жако, а среди приматов - лемуры лори, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".