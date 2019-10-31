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РИА Новости

В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах

05:45 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Пять из 16 пострадавших в дорожной аварии в Томске с участием пожарного "Урала" и маршрутного автобуса ПАЗ остаются в больницах, сообщает в четверг областной департамент здравоохранения.
По данным полиции, в среду около 14.16 (10.16 мск) на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля "Урал", маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
"В больницах Томска остаются пять человек, пострадавших в ДТП на проспекте Мира. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет", - говорится в сообщении.
Так, в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи находятся четыре женщины. Состояние двух из них врачи оценивают как средней степени тяжести, еще двоих - ближе к удовлетворительному. Еще одна женщина госпитализирована в травматологическое отделение Томской областной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести.
В облздраве уточнили, что всего медицинская помощь после аварии потребовалась 17 томичам. Два человека от госпитализации отказались на месте ДТП. Десять человек, в том числе ребенок и подросток, после осмотра в стационарах были направлены на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждались.
Инспектор дорожно-патрульной службы
Вчера, 22:13Радио Sputnik
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ТомскПроисшествия
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