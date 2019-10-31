В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Пять из 16 пострадавших в дорожной аварии в Томске с участием пожарного "Урала" и маршрутного автобуса ПАЗ остаются в больницах, сообщает в четверг областной департамент здравоохранения.

По данным полиции, в среду около 14.16 (10.16 мск) на регулируемом перекрестке проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской дивизии произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля "Урал", маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"В больницах Томска остаются пять человек, пострадавших в ДТП на проспекте Мира. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет", - говорится в сообщении.

Так, в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи находятся четыре женщины. Состояние двух из них врачи оценивают как средней степени тяжести, еще двоих - ближе к удовлетворительному. Еще одна женщина госпитализирована в травматологическое отделение Томской областной клинической больницы в состоянии средней степени тяжести.