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РИА Новости

Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента

05:36 31.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не собирается добровольно появляться в конгрессе для дачи показаний в рамках расследования для импичмента президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Болтона пригласили в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования для импичмента президента Дональда Трампа. Однако телеканал не уточнил, был ли Болтон просто приглашен или вызван повесткой.
Как отмечает издание, Купер уведомил комитет палаты представителей конгресса, что его клиент не планирует добровольно соглашаться на вызов. Он подчеркнул, что готов в любое время получить повестку от имени Болтона.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что комитеты палаты представителей хотят, чтобы экс-советник Трампа по национальной безопасности появился в конгрессе 7 ноября.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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