Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не собирается добровольно появляться в конгрессе для дачи показаний в рамках расследования для импичмента президента Дональда Трампа, сообщает газета Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не собирается добровольно появляться в конгрессе для дачи показаний в рамках расследования для импичмента президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Болтона пригласили в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования для импичмента президента Дональда Трампа. Однако телеканал не уточнил, был ли Болтон просто приглашен или вызван повесткой.

Как отмечает издание, Купер уведомил комитет палаты представителей конгресса, что его клиент не планирует добровольно соглашаться на вызов. Он подчеркнул, что готов в любое время получить повестку от имени Болтона.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что комитеты палаты представителей хотят, чтобы экс-советник Трампа по национальной безопасности появился в конгрессе 7 ноября.