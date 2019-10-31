Эксперты оценили объем интернет-рынка диких животных в России

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Эксперты оценили размеры торговли дикими животными в российском интернете на уровне 640 миллионов рублей в течение трех месяцев, говорится в готовящемся к печати докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Коммерческий оборот диких животных в РФ".

"Объем интернет-рынка животных за 3 месяца составил более 640 миллионов рублей, или 10 миллионов долларов", - сообщается в докладе.

Как уточняют авторы, ими были проанализированы свыше 100 ресурсов, включая социальные сети, доски объявлений и интернет-магазины.

"74% всех объявлений – о продаже/покупке живых животных, 26% – о продаже/покупке частей тел или дериватов; 90% всех объявлений составляли объявления о продаже/покупке экзотических видов животных, 10% – аборигенных видов, обитающих в России; 55% объявлений о продаже/покупке диких животных, их частей и дериватов было выявлено в Москве и Санкт-Петербурге", - уточняется в докладе.

Эксперты отмечают, что происхождение животных чаще всего не уточняется. В конце года наблюдался рост числа объявлений.

"В России отсутствует система контроля за оборотом диких животных, их частей и дериватов в интернете", - утверждают авторы доклада.

Они также призывают, владельцев досок объявлений обязать торговцев прилагать документы о происхождении животных. В настоящее время никаких подтверждающих документов не требуется.