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РИА Новости

Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

04:53 31.10.2019 (обновлено: 15:20 31.10.2019)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США", — заметил пользователь Headofficelacky.
Видео пуска баллистической ракеты Булава
Вчера, 07:00РИА Новости
Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
"После Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов. Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения", — отметил Peter.
"Рад, что я в четырех тысячах миль (около 6,5 тысячи километров. — Прим. ред.) от этого места", — написал fairtoall.
При этом некоторые комментаторы выразили сожаление, что в современном мире в принципе разрабатывается подобное оружие.
"Меня всегда поражало, сколько времени, сил и ресурсов мы, люди, тратим на то, чтобы уничтожить друг друга, а также места, в которых мы живем", — выразил мнение Bol.
"На самом деле не имеет значения, насколько хороши новые виды вооружения. Старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми", — отметил BangBangGear.
"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
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Подводные лодки проекта 955 "Борей"Daily MailВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если сравнить количество друзей и "партнёров" России, то вторых в разы больше. И потенциал "партнёров" сильнее, чем у России. Но, слава Всевышнему, все знают, что в отношении России, логика не имеет никакого значения. Если нас окружили, то это означает лишь то, что мы можем атаковать в любом направлении.
31 октября, 06:55
Ея Величества
1201130005
"Рад, что я в четырех тысячах миль (около 6,5 тысячи километров. – прим. ред.) от этого места", - написал fairtoall. Так и хочется сказать словами Задорнова.... а ни чего что ракета может поразить цель на расстоянии 8.000 км.?
31 октября, 08:41
virshych
75621004
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