Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

При этом некоторые комментаторы выразили сожаление, что в современном мире в принципе разрабатывается подобное оружие.

"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.