Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США", — заметил пользователь Headofficelacky.
"После Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов. Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения", — отметил Peter.
"Рад, что я в четырех тысячах миль (около 6,5 тысячи километров. — Прим. ред.) от этого места", — написал fairtoall.
При этом некоторые комментаторы выразили сожаление, что в современном мире в принципе разрабатывается подобное оружие.
"Меня всегда поражало, сколько времени, сил и ресурсов мы, люди, тратим на то, чтобы уничтожить друг друга, а также места, в которых мы живем", — выразил мнение Bol.
"На самом деле не имеет значения, насколько хороши новые виды вооружения. Старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми", — отметил BangBangGear.
"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.