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РИА Новости

Мексиканские таксисты дали властям 15 дней на начало операции против Uber

04:24 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Представитель национального движения таксистов Мексики Игнасио Родригес заявил во вторник, что если правительство не исполнит обязательства, принятые по итогам переговоров с таксистами, и не начнет операцию против водителей мобильных служб такси, участники движения продолжат протесты.
"Если секретариат правительства не исполнит свою часть соглашений, мы будем протестовать на улицах", - заявил Родригес на пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV.
Функционер пояснил, что таксисты ожидают решительных действий не только в отношении платформ Uber, Didi и Cabify, но и против нелегальных перевозчиков.
Информация о том, что правительство и таксисты договорились прекратить забастовку и провести операции в аэропортах страны против неофициальных извозчиков, вызвала шквал критики в СМИ и соцсетях.
Заместитель секретаря правительства Рикардо Перальта вынужден был прокомментировать эту ситуацию и опроверг в своем Twitter информацию о готовящихся в аэропортах облавах на нелегальных таксистов.
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"Не существует никакой спецоперации с Нацгвардией против мобильных приложений с какими-либо услугами транспорта в федеральных зонах (согласно законодательству Мексики, аэропорты относятся к федеральной юрисдикции - ред.). Ограничения даны соответствующими законами", - подчеркнул чиновник.
Позицию правительства публично поддержала компания Uber - платформа опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что использование силовых структур в операциях на территории аэропортов представляет собой угрозу праву граждан свободно выбирать между видами транспорта.
Несмотря на заявление Перальты, на сайте секретариата правительства Мексики опубликовано коммюнике по итогам переговоров с союзом таксистов, в котором принятие оперативных мер в 56 аэропортах Мексики значится одним из условий соглашения сторон.
По словам руководителя движения таксистов Берсаина Миранды, слова чиновника расходятся с достигнутыми договоренностями.
"Мы очень удивлены тем, что сказал заместитель госсекретаря Перальта, которого мы считали серьезным человеком, поскольку было решено начать работу в аэропортах на этой неделе при поддержке министерства связи и транспорта (SCT) и национальной гвардии", - сказал Миранда.
В протестных акциях национального движения таксистов, которые прошли в Мексике 7 октября, приняли участие, по информации организаторов, около 150 тысяч человек. Водители блокировали международный аэропорт Мехико, а также провели ряд согласованных маршей в столице и регионах.
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