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РИА Новости

Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

04:12 31.10.2019 (обновлено: 04:21 31.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
"Коммунистическая партия Китая предлагает своему народу и миру совершенно другую модель управления. Это правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать так, как того желают коммунистические элиты. Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая. Свободолюбивый народ Китая везде не хочет этой модели", - сказал он в четверг, выступая на вечере в Хадсоновском институте.
При этом Помпео не уточнил, откуда у него данные о таких настроениях среди граждан Китая.
Госсекретарь добавил, что США пришли к осознанию того, насколько КПК враждебна к ним и их ценностям.
"Теперь мы знаем, что Китай угрожает нашей американской национальной безопасности, разрабатывая ассиметричное оружие, угрожающее и нашим стратегическим объектам. Список можно продолжать", - сказал госсекретарь.
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Помпео также обвинил власти Китая в использовании принуждения как предпочтительного инструмента в управлении государством, в даче взяток при заключении сделок с соседями и другими странами, нарушении базовых прав человека, в том числе в Гонконге.
При этом, по словам Помпео, США готовы работать с Китаем.
"Мы хотим, чтобы Китай был успешен… Мы хотим видеть прозрачную, конкурентную, рыночную систему, взаимовыгодную для всех участников. Первые шаги к этому можно увидеть в первой фазе сделки, к подписанию которой мы приближаемся", - сказал он.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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Майк ПомпеоКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Сталин говорил, что Рузвельт его объяснил, что демократия это не власть народа, это власть американского народа... Нет это уже не так! Демократия не власть, не власть американского народа, демократия это власть элит и кланов американского народа... ...поэтому ему бы рот самому закрыть об "как того желают коммунистические элиты". Он не только говорит за китайский народ, он ещё говорит за какие-то "демократии"...Какие-то абстрактные "демократии"..то есть он ещё дальше ушел, в полный наглый бред и ложь! Про взятки, принуждения, всё это тоже из разряда США.
31 октября, 05:04
Благородный О
4010000
А китайцы считают, что америке не нужны слоны с ослами! Или Помпео хочет подставить Мнучин(у) подножку ..?
31 октября, 04:37
kkwlinat
1720001
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