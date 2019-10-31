Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.

"Коммунистическая партия Китая предлагает своему народу и миру совершенно другую модель управления. Это правление одной партии ленинизма, при котором каждый должен думать и действовать так, как того желают коммунистические элиты. Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая. Свободолюбивый народ Китая везде не хочет этой модели", - сказал он в четверг, выступая на вечере в Хадсоновском институте.

При этом Помпео не уточнил, откуда у него данные о таких настроениях среди граждан Китая.

Госсекретарь добавил, что США пришли к осознанию того, насколько КПК враждебна к ним и их ценностям.

"Теперь мы знаем, что Китай угрожает нашей американской национальной безопасности, разрабатывая ассиметричное оружие, угрожающее и нашим стратегическим объектам. Список можно продолжать", - сказал госсекретарь.

Помпео также обвинил власти Китая в использовании принуждения как предпочтительного инструмента в управлении государством, в даче взяток при заключении сделок с соседями и другими странами, нарушении базовых прав человека, в том числе в Гонконге.

При этом, по словам Помпео, США готовы работать с Китаем.

"Мы хотим, чтобы Китай был успешен… Мы хотим видеть прозрачную, конкурентную, рыночную систему, взаимовыгодную для всех участников. Первые шаги к этому можно увидеть в первой фазе сделки, к подписанию которой мы приближаемся", - сказал он.