Министр юстиции Японии подал в отставку на фоне скандала вокруг его супруги

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку в связи со скандалом, разгоревшимся после появления информации о возможных нарушениях закона со стороны его супруги-депутата.

"Доверие людей к закону не должно быть подорвано. Я только что подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение о своей отставке", - цитирует телеканал NHK слова Каваи после встречи с Абэ.

На этой неделе японское еженедельное издание "Сюкан Бунсюн" распространило информацию, что Анри Каваи, супруга министра, предположительно, платила сотрудникам избирательного штаба суточные пособия, вдвое превышающие установленный законодательством лимит. Анри Каваи стала депутатом верхней палаты японского парламента от правящей Либерально-демократической партии в июле этого года.

Каваи стал уже вторым политиком из сформированного в сентябре кабинета министров Японии, который подал в отставку на фоне скандалов. На прошлой неделе в отставку подал Иссю Сугавара, занимавший должность министра экономики, торговли и промышленности и отвечавший также за вопросы экономического сотрудничества с Россией.