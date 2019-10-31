Вдова Кобзона просит признать банкротом бизнесмена, проигравшего его деньги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель (Нелли) требует признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего артисту 25 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Заявление поступило в суд 30 октября, к производству его пока не приняли и дату рассмотрения его обоснованности не назначили.

В 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он неоднократно брал у Кобзона деньги на развитие бизнеса, но не возвращал их. В феврале 2014-го певец настоял на заключении двух договоров займа на 25 миллионов долларов — столько долгов Пейсахов накопил к тому времени.

Месяц спустя бизнесмен заявил, что выполнить обязательства не может, поскольку проиграл все деньги в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. Как выяснили следователи, бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Одинцовский городской суд признал Пейсахова виновным в мошенничестве, а также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд подтвердил законность приговора.