СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.), сообщил журнал . НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.), сообщил журнал Scramble Magazine , посвященный авиационной тематике.

Отмечается, что в период разработки машине дали временное имя Frazor (близкое по значению к слову "изматывать"), однако для серии его сменили. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.