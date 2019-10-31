СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.), сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Отмечается, что в период разработки машине дали временное имя Frazor (близкое по значению к слову "изматывать"), однако для серии его сменили. Официального подтверждения этой информации пока нет.
28 августа, 06:33РИА Новости"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника — России, Китая и в редких случаях других государств.