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РИА Новости

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

03:43 31.10.2019 (обновлено: 15:20 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon ("преступник". — Прим. ред.), сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Отмечается, что в период разработки машине дали временное имя Frazor (близкое по значению к слову "изматывать"), однако для серии его сменили. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника — России, Китая и в редких случаях других государств.
Завидуйте молча
15:20РИА Новости
Завидуйте молча
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Су-57ВКС РФНАТОРоссияВ мире
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