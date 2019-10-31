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РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян считает важным отмечать День народного единства

03:36 31.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДень народного единства
День народного единства
© РИА Новости / Максим Блинов
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День народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 24% респондентов заявили, что отмечать такой праздник, как День народного единства, очень важно, еще 44% сказали, что праздновать его "скорее важно". При этом 14% россиян считают, что День народного единства отмечать не важно, а 13% - "скорее не важно". Затруднились ответить 5%.
Среди тех, кто считает, что этот праздник важно отмечать, в основном молодые люди в возрасте 18-24 лет (83%), а также сельские жители (81%).
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства
03:34РИА Новости
ВЦИОМ: 32% россиян знает, что 4 ноября отмечается День народного единства
Наиболее популярным объяснением респондентов, которые считают, что День народного единства нужно отмечать, является утверждение, что праздник способствует сплочению (50%); 10% считают, что он воспитывает патриотизм; по мнению 9%, он создает праздничное настроение (8%).
Среди россиян, которые не считают нужным отмечать 4 ноября, наиболее популярным объяснением является утверждение, что в стране нет народного единства (24%); 15% не понимают суть праздника; 13% считают его надуманным.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Школьный класс
Вчера, 03:29РИА Новости
Минпросвещения предлагает школам провести флешмоб в День народного единства
11820137
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
С одной стороны ВЦИОМА всего 32 процента россиян знает о дне народного единства, с другой стороны ВЦИОМА большинство россиян считает важным его отмечать. ))))) Всё что нужно знать о статистике в России.
31 октября, 04:11
ЛКЛысый Кучерявый
1900011
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