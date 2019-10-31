ВЦИОМ: большинство россиян считает важным отмечать День народного единства

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает граждан, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 24% респондентов заявили, что отмечать такой праздник, как День народного единства, очень важно, еще 44% сказали, что праздновать его "скорее важно". При этом 14% россиян считают, что День народного единства отмечать не важно, а 13% - "скорее не важно". Затруднились ответить 5%.

Среди тех, кто считает, что этот праздник важно отмечать, в основном молодые люди в возрасте 18-24 лет (83%), а также сельские жители (81%).

Наиболее популярным объяснением респондентов, которые считают, что День народного единства нужно отмечать, является утверждение, что праздник способствует сплочению (50%); 10% считают, что он воспитывает патриотизм; по мнению 9%, он создает праздничное настроение (8%).

Среди россиян, которые не считают нужным отмечать 4 ноября, наиболее популярным объяснением является утверждение, что в стране нет народного единства (24%); 15% не понимают суть праздника; 13% считают его надуманным.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.