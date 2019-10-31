ВЦИОМ: 32% россиян знает, что 4 ноября отмечается День народного единства

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Почти треть россиян знает, что 4 ноября в РФ отмечается День народного единства, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 32% респондентов сообщили, что 4 ноября в России празднуют День народного единства (в 2017 году так ответили 12%). Еще 24% сообщили, что 4 ноября отмечают День единства/единения; 4% полагают, что на эту дату выпадает День независимости России.

По мнению 3%, 4 ноября отмечается День России. По 2% опрошенных сообщили, что это День примирения/согласия или День Конституции России. Еще 1% россиян полагают, что в этот день - праздник Казанской иконы Божьей Матери.

На вопрос интервьюера, есть ли в России сегодня народное единство, 37% респондентов ответили утвердительно (в 2017 году - 54%). По мнению 54% россиян, сегодня в стране народного единства "скорее нет" (в 2017 году - 40%). Затруднились ответить 9%.

Мнения, что в России сегодня народного единства "скорее нет", чаще всего придерживаются опрошенные в возрасте 25-34 лет (58%) и граждане 45-59 лет (59%). Такую же позицию по данному вопросу чаще всего имеют москвичи и петербуржцы (59%), а также жители городов с населением 500-950 тысяч человек (62%). О том, что в России народное единство есть, в основном говорят молодые люди 18-24 лет (46%), жители населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек (41%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.