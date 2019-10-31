Названы лучшие хорроры десятилетия

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

"В канун Хэллоуина проект Кино Mail.ru составил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия, а также назвал топ хорроров 2019 года — по мнению зрителей. Проанализировав оценки своих пользователей и рейтинги фильмов ужасов, проект определил лучший хоррор последнего десятилетия — им оказался фильм Джеймса Вана "Заклятие", вышедший в 2013 году", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Хоррор "Заклятие" основан на историях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, авторов многочисленных книг о паранормальной активности. В фильме Джеймса Вана рассказывается о случае "одержимой" куклы Аннабель и событиях, происходивших с семьей Перрон. По словам членов этой семьи, около 10 лет они проживали в "заклятом" доме, где происходили странные события. Роли в картине исполнили Вера Фарминга и Патрик Уилсон.

Второе место рейтинга, основанного примерно на 19 миллионах оценок пользователей, занимает экранизация культового романа Стивена Кинга "Оно" о зловещем клоуне Пеннивайзе. Фильм Андреса Мускетти собрал в прокате более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хорроров в истории.

На третьей строчке оказался фильм "Сплит" режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Психологический триллер рассказывает о герое с множественным расстройством личности, похищающем девушек-подростков.