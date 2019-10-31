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РИА Новости
Культура

Названы лучшие хорроры десятилетия

03:31 31.10.2019 (обновлено: 04:53 31.10.2019)
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© Evergreen Media/New Line CinemaКадр из фильма "Заклятие"
Кадр из фильма Заклятие
© Evergreen Media/New Line Cinema
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
"В канун Хэллоуина проект Кино Mail.ru составил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия, а также назвал топ хорроров 2019 года — по мнению зрителей. Проанализировав оценки своих пользователей и рейтинги фильмов ужасов, проект определил лучший хоррор последнего десятилетия — им оказался фильм Джеймса Вана "Заклятие", вышедший в 2013 году", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Хоррор "Заклятие" основан на историях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, авторов многочисленных книг о паранормальной активности. В фильме Джеймса Вана рассказывается о случае "одержимой" куклы Аннабель и событиях, происходивших с семьей Перрон. По словам членов этой семьи, около 10 лет они проживали в "заклятом" доме, где происходили странные события. Роли в картине исполнили Вера Фарминга и Патрик Уилсон.
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Второе место рейтинга, основанного примерно на 19 миллионах оценок пользователей, занимает экранизация культового романа Стивена Кинга "Оно" о зловещем клоуне Пеннивайзе. Фильм Андреса Мускетти собрал в прокате более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хорроров в истории.
На третьей строчке оказался фильм "Сплит" режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Психологический триллер рассказывает о герое с множественным расстройством личности, похищающем девушек-подростков.
"На четвертом и пятом местах соответственно расположились еще один популярный хоррор от Джеймса Вана "Астрал" (2010) и фильм-лауреат премии Оскар "Прочь" (2017) Джордана Пила. Что касается ужастиков 2019 года, пользователи выше всего оценили "Оно 2" — продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" — о смертельном квесте, в котором оказались несколько случайных людей", - заключили в пресс-службе.
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