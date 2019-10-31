Эксперт: Хэллоуин-2019 пройдет в США под знаком диснеевских персонажей

Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!
Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!
Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.
Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.
В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.
В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.
В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.
В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.
Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.
Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.
А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.
А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.
Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!
Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.
В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.
В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.
Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.
А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.