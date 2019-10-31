Эксперт: Хэллоуин-2019 пройдет в США под знаком диснеевских персонажей

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Хэллоуин 2019 года пройдет в США под знаком персонажей диснеевских фильмов и героев прошлых лет, а в следующем году, когда в стране состоятся президентские выборы, может пригодиться костюм Дональда Трампа, рассказал РИА Новости представитель компании по продаже костюмов Halloween Costume Росс Хьюетт-Смит.

"Дисней определенно выигрывает эту гонку. С выходом "Короля льва", "Истории игрушек" и "Алладина" мы видим, что многие семьи стараются купить именно эти костюмы. Вторая часть "Холодного сердца" выйдет на экраны через несколько недель и тоже будет лидером в этом сезоне", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самыми популярными в этом году детскими костюмами станут Человек-Паук, герои сиквела "История игрушек" и бейсбольная форма а-ля 1940-е по мотивам фильма "Их собственная лига" с Мадонной в главной роли. Взрослые, отметил Хьюетт-Смит, облачатся в героев нового фильма "Алладин" или поностальгируют в стиле "Бриолина", вспомнят детство с "Удивительным волшебником из страны Оз".

В рейтинге, который накануне праздника приводит Google, тройку самых популярных костюмов составляют клоун Пеннивайз из фильма "Оно", ведьмы и Человек-Паук.

"В этом году мы не видели роста интереса к костюмам политических фигур, хотя предполагаем, что это изменится в сезоне 2020 года, поскольку это будет сезон выборов", - отмечает представитель Halloween Costumes.

Как отмечает собеседник агентства, несмотря на то, что существует тенденция роста популярности самодельных костюмов, траты на них не уменьшаются. "Когда мы говорим о самодельных костюмах, мы видим рост продаж аксессуаров. Многие делают большую часть костюма сами, но приобретают аксессуары, чтобы завершить образ", - говорит Хьюетт-Смитт.

По расчетам Национальной ассоциации розничной торговли, в текущем сезоне американцы потратят на Хэллоуин порядка 8,8 миллиарда долларов при среднем чеке 86,3 доллара. На популярных сайтах и в магазинах костюмов готовое праздничное одеяние стоит от 20 до 60 долларов, в зависимости от сложности костюма, его качества и размера.