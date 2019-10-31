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РИА Новости

Эксперт: Хэллоуин-2019 пройдет в США под знаком диснеевских персонажей

03:27 31.10.2019 (обновлено: 03:28 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХэллоуин
Хэллоуин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Хэллоуин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Хэллоуин 2019 года пройдет в США под знаком персонажей диснеевских фильмов и героев прошлых лет, а в следующем году, когда в стране состоятся президентские выборы, может пригодиться костюм Дональда Трампа, рассказал РИА Новости представитель компании по продаже костюмов Halloween Costume Росс Хьюетт-Смит.
"Дисней определенно выигрывает эту гонку. С выходом "Короля льва", "Истории игрушек" и "Алладина" мы видим, что многие семьи стараются купить именно эти костюмы. Вторая часть "Холодного сердца" выйдет на экраны через несколько недель и тоже будет лидером в этом сезоне", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самыми популярными в этом году детскими костюмами станут Человек-Паук, герои сиквела "История игрушек" и бейсбольная форма а-ля 1940-е по мотивам фильма "Их собственная лига" с Мадонной в главной роли. Взрослые, отметил Хьюетт-Смит, облачатся в героев нового фильма "Алладин" или поностальгируют в стиле "Бриолина", вспомнят детство с "Удивительным волшебником из страны Оз".
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
00:35РИА Новости
Хэллоуин – канун католического Дня Всех Святых
В рейтинге, который накануне праздника приводит Google, тройку самых популярных костюмов составляют клоун Пеннивайз из фильма "Оно", ведьмы и Человек-Паук.
"В этом году мы не видели роста интереса к костюмам политических фигур, хотя предполагаем, что это изменится в сезоне 2020 года, поскольку это будет сезон выборов", - отмечает представитель Halloween Costumes.
Как отмечает собеседник агентства, несмотря на то, что существует тенденция роста популярности самодельных костюмов, траты на них не уменьшаются. "Когда мы говорим о самодельных костюмах, мы видим рост продаж аксессуаров. Многие делают большую часть костюма сами, но приобретают аксессуары, чтобы завершить образ", - говорит Хьюетт-Смитт.
По расчетам Национальной ассоциации розничной торговли, в текущем сезоне американцы потратят на Хэллоуин порядка 8,8 миллиарда долларов при среднем чеке 86,3 доллара. На популярных сайтах и в магазинах костюмов готовое праздничное одеяние стоит от 20 до 60 долларов, в зависимости от сложности костюма, его качества и размера.
Говоря о том, какие образы, помимо политиков, будут популярны в 2020 году, он отмечает, что "каждый год наиболее востребованные костюмы совпадают с тем, что популярно в поп-культуре".
Всемирная жуть: где проходят самые крутые празднования Хеллоуина
CC BY 2.0 / William Murphy / MACNAS HALLOWEEN PARADE IN DUBLIN

Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!

Карнавал в Дублине
1 из 6

Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!

CC BY 2.0 / William Murphy / MACNAS HALLOWEEN PARADE IN DUBLIN
CC BY-SA 3.0 / Florin73m /

Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.

Замок Бран
2 из 6

Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.

CC BY-SA 3.0 / Florin73m /
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.

Парад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке
3 из 6

В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.

© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Burg Frankenstein

В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.

Замок Франкенштейна
4 из 6

В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.

CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Burg Frankenstein
CC BY 2.0 / Wolfrage / _IGP6246

Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.

Хеллоуин в Салеме
5 из 6

Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.

CC BY 2.0 / Wolfrage / _IGP6246
CC BY 2.0 / Alessio Maffeis / Omm

А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.

Турин на Хеллоуин
6 из 6

А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.

CC BY 2.0 / Alessio Maffeis / Omm
1 из 6

Ирландию принято ассоциировать только с празднованием Дня святого Патрика, но при этом напрасно упускают связь этой страны с Хеллоуином. А ведь именно здесь, по легенде, он и был изобретен. Каждый год, в конце октября на улицах Дублина гремит развеселый Bram Stoker Festival – красочный карнавал, на котором колонны людей, переодетых монстрами, проходят шествием через весь город. В средневековом антураже ирландской столицы это выглядит по-настоящему готично!

CC BY 2.0 / William Murphy / MACNAS HALLOWEEN PARADE IN DUBLIN
2 из 6

Разумеется, в знаменитом "вампирском" замке Бран, что в Румынии, который, по легенде, принадлежал самому графу Дракуле, не могли обойти вниманием такой близкий по духу праздник. Ежегодно здесь проходит развеселая и жуткая вечеринка Halloween Party La Castelul Bran, разумеется, с глубоким уклоном в вампирскую тематику.

CC BY-SA 3.0 / Florin73m /
3 из 6

В Нью-Йорке очень любят разные парады, и, разумеется, не могли обойти и такой замечательный повод как Хеллоуин. Это одно из самых масштабных празднований Дня всех святых, в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Многие, кстати, считают, что Хеллоуин – американский праздник, но это ошибка. Праздник придумали в Европе, просто в США он достиг пика своей популярности.

© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
4 из 6

В Германии тоже Дню всех святых посвящены карнавальные шествия в десятках городов, но, возможно, самое экстравагантное и заметное празднование происходит в Замке Франкенштейнка Burg Frankenstein. По понятным причинам здесь делается тематический уклон в сторону зомби и сумасшедших ученых.

CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Burg Frankenstein
5 из 6

Американский город Салем считается ведьминской столицей всего континента, так что к Хеллоуину здесь особое отношение. Чуть ли не за месяц до праздника все магазинчики, кафе и просто улицы украшают изображениями чудищ, мистическими символами и прочим "волшебством", за которыми не видать даже традиционную тыкву. Кстати, туристам стоит быть готовыми к тому, что все местные жители принимаются "колдовать", пугать и рычать – нужно же поддерживать репутацию зловещего ведьминского гнезда.

CC BY 2.0 / Wolfrage / _IGP6246
6 из 6

А вот в Италии Хеллоуин получается веселым – по крайней мере в городе Турине к нему приурочен крупный музыкальный фестиваль, на который съезжаются ценители классической музыки, а не только любители готичных развлечений. О мрачной природе праздника напоминают уличные декорации, выполненные в соответствующем стиле.

CC BY 2.0 / Alessio Maffeis / Omm
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