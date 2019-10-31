Российские ученые создали гравиметр для поиска полезных ископаемых

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Ученые подмосковного института Росстандарта создали прототип квантового гравиметра, с помощью которого, по изменению гравитационного поля планеты можно, в частности, искать залежи полезных ископаемых и исследовать грунт для строительства высокоскоростных железных дорог, рассказал РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Ростандарт) Сергей Донченко.

"Мы создали прототип устройства, идет его наладка, в следующем году начнем испытания", - рассказал Донченко.

По его словам, работы по гравиметру пока ведутся за счет собственных средств института.

Данный прибор, в частности, можно будет использовать для высокоточного определения районов залежей полезных ископаемых. "Изменение гравитации на поверхности планеты не всегда коррелирует с рельефом местности. Если под землей расположено газовое месторождение, а газ легкий, соответственно в этом районе фиксируется аномальное гравитационное поле", - сказал Донченко.

По его словам, как с экономической, так и с экологической точек зрения актуально применять такой способ поиска нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе, чтобы быть уверенными, что бурение производится в нужном месте.

"Созданное устройство уже позволяет находить гравитационные аномалии. Сейчас идет отработка аппаратуры для ее применения на беспилотных летательных аппаратах", - рассказал он.

Помимо поиска полезных ископаемых, новую технологию предлагается использовать для исследования местности, где предполагается строительство скоростных железных дорог с целью поиска, например, карстовых пещер.

В дальнейшем гравиметр можно будет использовать для создания новой системы навигации по гравитационному полю Земли, поскольку уровень гравитации в разных районах планеты отличается, имеются существенные аномалии как локальные, так и распределенные.