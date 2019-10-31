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РИА Новости

Эксперт объяснила рост смертности от рака в России

03:12 31.10.2019 (обновлено: 11:25 31.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рост смертности россиян от онкологических заболеваний связан с общим старением населения страны, считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в январе — сентябре число умерших от злокачественных новообразований составило 200 тысяч человек по сравнению с 197 тысячами за тот же период прошлого года. При этом естественная убыль населения за это время немного снизилась — с 1,26 до 1,23 миллиона человек.
Раковая клетка
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Лебединская напомнила, что на 1 января численность россиян старше 60 лет превысила 32 миллиона человек, а за последние три года она выросла на миллион 526 тысяч человек, или на пять процентов. Соответственно, следует ожидать и роста числа заболевших, считает эксперт.
Она пояснила, что люди старше 60 лет относятся к группе риска по онкологическим заболеваниям. Так, рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких — в среднем в 65 лет, рак прямой кишки — в 66, поджелудочной железы — в 65 лет для мужчин и 70 для женщин. Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60.
Динамика по этим заболеваниям будет и дальше ухудшаться, полагает Лебединская. Уже сейчас, отметила она, доля женщин среди россиян старше 60 лет составляет более двух третей (66,9 процента) и в ближайшие десять лет будет только расти, а число женщин старше 85 лет почти в три с половиной раза превышает число их сверстников-мужчин.
"С учетом того что средний возраст диагностики рака молочной железы <…> — от 60 лет и старше, <…> мы увидим положительный абсолютный прирост", — заключила доцент.
Мужчина с болью в шее
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"Смертность сильно снижается". Ученые объяснили, как защититься от инфекций
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Рост смертности - результат прогрессирующей деградации российской системы здравоохранения.
31 октября, 05:15
vyachnick Новиков
7610032
не надо получать деньги эксперта чтобы понимать что смертность от рака не от старости а образа жизни и питания, медицины, российской действительности.Брат умер от рака в 49 лет, жена второго брата в 54 и это не полный перечень знакомых не дотянувших даже до пенсии от рака.Экология у нас конкретно не плохая, а вот питание , тем более медицина, спасибо Скворцовой, отвратительная, выявляют когда поздно.
31 октября, 04:33
Сергей Бабин
7900200
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