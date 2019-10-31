Эксперт объяснила рост смертности от рака в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рост смертности россиян от онкологических заболеваний связан с общим старением населения страны, считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в январе — сентябре число умерших от злокачественных новообразований составило 200 тысяч человек по сравнению с 197 тысячами за тот же период прошлого года. При этом естественная убыль населения за это время немного снизилась — с 1,26 до 1,23 миллиона человек.

Лебединская напомнила, что на 1 января численность россиян старше 60 лет превысила 32 миллиона человек, а за последние три года она выросла на миллион 526 тысяч человек, или на пять процентов. Соответственно, следует ожидать и роста числа заболевших, считает эксперт.

Она пояснила, что люди старше 60 лет относятся к группе риска по онкологическим заболеваниям. Так, рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких — в среднем в 65 лет, рак прямой кишки — в 66, поджелудочной железы — в 65 лет для мужчин и 70 для женщин. Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60.

Динамика по этим заболеваниям будет и дальше ухудшаться, полагает Лебединская. Уже сейчас, отметила она, доля женщин среди россиян старше 60 лет составляет более двух третей (66,9 процента) и в ближайшие десять лет будет только расти, а число женщин старше 85 лет почти в три с половиной раза превышает число их сверстников-мужчин.