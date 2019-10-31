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РИА Новости

Эксперты: россияне стали больше интересоваться покупкой металлоискателей

03:33 31.10.2019
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© Fotolia / trek6500Металлоискатель и лопата
Металлоискатель и лопата
© Fotolia / trek6500
Металлоискатель и лопата. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в текущем году повысили спрос на металлоискатели, причем из-за их высокой цены популярностью пользуется также аренда устройств, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Подводя итоги первых трех кварталов 2019 года, аналитики "Авито" выяснили, что с начала года среди россиян значительно вырос интерес к металлоискателям. Меньше чем за сезон эти электронные устройства поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге поисковых запросов", - рассказали в компании. В рейтинге запросов металлоискатели обогнали, например, мангалы и гироскутеры.
В третьем квартале самые высокие цены на металлоискатели наблюдались в Санкт-Петербурге (28,1 тысячи рублей), Воронеже (26,7 тысячи), Ростове-на-Дону (25,8 тысячи) и Москве (25,5 тысячи рублей), самые низкие - в Ульяновске (7 тысяч рублей), Тюмени (8,9 тысячи), Новосибирске, Казани и Иркутске (по 9,7 тысячи рублей). "Примечательно, что из-за довольно высокой цены металлоискателей среди россиян большим спросом пользуется также аренда этих устройств", - отметили в пресс-службе.
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С точки зрения спроса (количество запросов контактов продавцов на сайте), интерес к устройствам в большинстве крупнейших городов РФ возрастал весной и летом. Например, сервис отмечает значительное, а в некоторых городах и кратное увеличение интереса к металлоискателям и металлодетекторам во втором квартале.
"Сокровища чаще всего искали в сибирских лесах страны - максимальный рост интереса был зафиксирован в крупнейших городах Западной Сибири: в Барнауле - на 258%, а в Тюмени - на 224%. Однако в третьем квартале 2019 года рост спроса во всех регионах сильно замедлился или показал отрицательную динамику. Исключением является только Воронеж, при этом в нем не было и роста спроса летом", - указали в "Авито".
Сервис указывает, что металлоискателем в основном пользуются, когда земля не находится под толстым слоем снега. "Именно поэтому в городах с более теплым климатом, где можно пользоваться металлоискателем в течение более длительного периода, спрос распределен в течение года более равномерно", - считают в компании.
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