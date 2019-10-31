Юрий Шатунов подал в суд на правообладателя песен "Ласкового мая"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова к компании "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 29 октября и к производству пока не принят. В карточке дела на данный момент никак не проясняется суть спора – ни предмет, ни основания исковых требований не указаны. Вторым ответчиком является Руслан Филатов.

Рассматривать иск будет судья Ольга Козленкова, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

Как рассказал РИА Новости представитель Шатунова, предмет иска "в общих чертах" касается "интеллектуальной собственности, имущественных прав, в том числе на фонограммы, и неправомерных действий "Честной музыки", которые она осуществляет в отношении объектов, которые ей не принадлежат".

"Честная музыка" заявляет себя правообладателем фонограмм, при этом не очень понятно, откуда такие права могли у нее взяться", - сказал представитель истца. Конкретизировать исковые требования он отказался. Комментариями ответчиков агентство пока не располагает.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в августе сообщил РИА Новости, что Шатунов принял решение исключить из своего репертуара песни группы и исполнять на концертах только свои произведения. По словам Разина, представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение песен группы "Ласковый май", на что певец заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он их "уже перерос".

Разин подчеркнул, что хиты "Белые розы", "Седая ночь" и другие теперь можно будет услышать на концертах только в исполнении продюсера в качестве солиста группы. Разин также сообщил, что Шатунов через своего представителя запретил "Ласковому маю" исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома и своих концертов.

В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам".