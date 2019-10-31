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РИА Новости

России придется вернуться к теме углеродного налога, считает Чубайс

03:31 31.10.2019 (обновлено: 11:10 31.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время - торопиться не надо, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Летом Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. В октябре Минэнерго РФ отмечало, что считает целесообразным исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог. В понедельник РБК написала, что Минэкономразвития исключило из актуальной версии законопроекта о парниковых газах предложения по введению такого налога.
Как отметил Чубайс, предложение о введении углеродного налога является его личной точкой зрения. "Роснано" не является источником законодательных инициатив, и со стороны компании никаких предложений в профильные ведомства не направлялось.
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"Я, кстати, вовсе не являюсь сторонником того, чтобы вводить эту плату немедленно. Я считаю, что время ее введения - это очень важный и сложный вопрос, к которому нужно подойти очень продуманно и взвешенно. Более того, торопиться с этим не надо, что не отменяет мою позицию о важности института. Сами ставки в моем понимании должны быть совсем символическими на ранних стадиях", - рассказал он.
"Но нет сомнений, что нам все равно придется к этой теме вернуться, ведь теперь уже Россия официально ратифицировала Парижское соглашение. Это означает, что мы взяли на себя обязательство по существенному снижению объема выбросов в целом по стране, а для этого нужны новые инструменты", - добавил глава "Роснано".
Парижское климатическое соглашение было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий для сдерживания глобального потепления. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце сентября подписал постановление о принятии этого соглашения, что означает согласие России на его обязательность.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Чубайсом >>
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Анатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Нужен налог на Чубайсов - 50 процентов и на олигархов - 60 процентов (минимум).
31 октября, 04:12
ЛКЛысый Кучерявый
1210000
Чубайс, где твои обещанные 2 - е волги за ваучер? Сначала должок верни каждому жителю страны, а потом о налоге говори.
31 октября, 05:34
Руслан Петров
1110010
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