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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Источник: астронавт НАСА может совершить годовой полет на борту МКС

03:03 31.10.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский астронавт через два-три года может совершить годовой полет на борту Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
Первый почти годовой космический полет (340 суток) на борту МКС выполнили в 2015-2016 годах россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли.
"Годовой полет астронавта НАСА предварительно запланирован в период с мая 2021 года по май 2022 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, доставка астронавта на станцию и его возвращение на Землю будет осуществляться на американских пилотируемых кораблях - Starliner компании Boeing или Crew Dragon компании SpaceX.
Источник добавил, что кандидатура американского астронавта еще не определена.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе НАСА в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию, все назначения экипажей станции производятся через многостороннюю комиссию по деятельности экипажей, в которой участвуют представители стран-партнеров по проекту МКС. На данный момент, уточнили в агентстве, назначения экипажей в полет после 62-й экспедиции, то есть после апреля 2020 года, все еще рассматриваются.
Первый годовой космический полет (366 суток) был совершен в 1987-1988 годах на орбитальной станции "Мир" советскими космонавтами Владимиром Титовым и Мусой Манаровым. В 1994-1995 годах россиянин Валерий Поляков совершил на станции "Мир" самый длительный космический полет (438 суток). В 1998-1999 годах россиянин Сергей Авдеев провел на станции "Мир" 380 суток.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано. Приземление Скворцова, Пармитано и Кук планируется на корабле "Союз МС-13" 6 февраля 2020 года. Таким образом, длительность полета Кук, отправившейся на МКС 14 марта, составит 329 суток, или 11 месяцев.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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