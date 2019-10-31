Источник: астронавт НАСА может совершить годовой полет на борту МКС

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский астронавт через два-три года может совершить годовой полет на борту Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

Первый почти годовой космический полет (340 суток) на борту МКС выполнили в 2015-2016 годах россиянин Михаил Корниенко и американец Скотт Келли.

"Годовой полет астронавта НАСА предварительно запланирован в период с мая 2021 года по май 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доставка астронавта на станцию и его возвращение на Землю будет осуществляться на американских пилотируемых кораблях - Starliner компании Boeing или Crew Dragon компании SpaceX.

Источник добавил, что кандидатура американского астронавта еще не определена.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе НАСА в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию, все назначения экипажей станции производятся через многостороннюю комиссию по деятельности экипажей, в которой участвуют представители стран-партнеров по проекту МКС. На данный момент, уточнили в агентстве, назначения экипажей в полет после 62-й экспедиции, то есть после апреля 2020 года, все еще рассматриваются.

Первый годовой космический полет (366 суток) был совершен в 1987-1988 годах на орбитальной станции "Мир" советскими космонавтами Владимиром Титовым и Мусой Манаровым. В 1994-1995 годах россиянин Валерий Поляков совершил на станции "Мир" самый длительный космический полет (438 суток). В 1998-1999 годах россиянин Сергей Авдеев провел на станции "Мир" 380 суток.