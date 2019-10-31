В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Норвежская сторона получила информацию об учениях российских подводных лодок. Соответствующее заявление, как сообщает Норвежская сторона получила информацию об учениях российских подводных лодок. Соответствующее заявление, как сообщает телекомпания NRK , сделала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

С помощью операции Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь, считает она. "Это показывает, что у России есть мощные военные силы, в том числе и на море", — сказала премьер-министр. По ее мнению, "для русских важно обеспечить безопасность морского пути в сторону Мурманска".

Сульберг также отметила, что ее страна не ощущает угрозу, однако ей необходима оборона блока НАТО, куда входит Норвегия.

Зайти в воды Северной Атлантики

Ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные национальной разведки сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота якобы принимают участие в операции, целью которой скрытный заход субмарин в воды Северной Атлантики.

Как утверждается, операция началась на прошлой неделе. Она совпала по времени со встречей министров иностранных дел России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Серейде в норвежском Финнмарке.

По данным СМИ, из десяти субмарин восемь - атомные. Лодки якобы вышли с баз в Мурманске, наблюдение за ними ведет разведка Норвегии.

Ранее Северный флот официально заявлял о тренировочных глубоководных погружениях в районе Норвежского моря, в ходе которых АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" должны в том числе испытать образцы вооружений. В пресс-службе СФ тогда отметили, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика.

Перепутали буй с подлодкой

В середине сентября шведские СМИ сообщили , что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.

Как отмечается, ошибка произошла во время поиска экипажем шведской подлодки движущихся объектов. На самом деле закодированный радиосигнал исходил от вышедшего из строя метеорологического буя.