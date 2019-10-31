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РИА Новости

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

02:44 31.10.2019 (обновлено: 04:24 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Норвегия Эрна Сульберг
Премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Сульберг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Сульберг. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Норвежская сторона получила информацию об учениях российских подводных лодок. Соответствующее заявление, как сообщает телекомпания NRK, сделала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
С помощью операции Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь, считает она. "Это показывает, что у России есть мощные военные силы, в том числе и на море", — сказала премьер-министр. По ее мнению, "для русских важно обеспечить безопасность морского пути в сторону Мурманска".
Сульберг также отметила, что ее страна не ощущает угрозу, однако ей необходима оборона блока НАТО, куда входит Норвегия.
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Зайти в воды Северной Атлантики

Ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные национальной разведки сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота якобы принимают участие в операции, целью которой скрытный заход субмарин в воды Северной Атлантики.
Как утверждается, операция началась на прошлой неделе. Она совпала по времени со встречей министров иностранных дел России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Серейде в норвежском Финнмарке.
По данным СМИ, из десяти субмарин восемь - атомные. Лодки якобы вышли с баз в Мурманске, наблюдение за ними ведет разведка Норвегии.
Ранее Северный флот официально заявлял о тренировочных глубоководных погружениях в районе Норвежского моря, в ходе которых АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" должны в том числе испытать образцы вооружений. В пресс-службе СФ тогда отметили, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика.
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Перепутали буй с подлодкой

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
Как отмечается, ошибка произошла во время поиска экипажем шведской подлодки движущихся объектов. На самом деле закодированный радиосигнал исходил от вышедшего из строя метеорологического буя.
Зарубежные СМИ написали об этом инциденте, уточнив, что, якобы, речь идет об обнаружении российской мини-субмарины. В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли данную информацию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейд на пресс-конференции по итогам встречи в Киркенесе
25 октября, 17:56РИА Новости
Лавров: Норвегия могла бы инициировать нормализацию отношений России и НАТО
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Сергей ЛавровНорвегияРоссияВ мире
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