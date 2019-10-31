Власти Германии раскритиковали за строительство моста для грызунов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Программы бундесвера, пустующий замок в Бранденбурге, мост для грызунов и новое здание службы разведки ФРГ попали в число самых расточительных проектов властей Германии за год, сообщил Союз немецких налогоплательщиков.
"Существенный рост расходов и задержки по времени все также характеризуют будни Вооруженных сил ФРГ — и это за счет налогоплательщиков. Только главные проекты по покупке вооружения обойдутся на 13,5 миллиарда евро дороже, чем изначально было рассчитано", — говорится в материалах организации.
По данным ее представителей, сегодня 90 процентов закупок по ведущим проектам бундесвера ведутся с задержкой. При этом расходы выросли на 30 процентов по сравнению с теми, что утвердил парламент. Отставание от графика крупных проектов составляет в среднем более пяти лет.
Другой тратой денег налогоплательщиков составители списка считают содержание замка Мезеберг в земле Бранденбург — гостевого дома немецких федеральных властей. Его обслуживание стоит пять миллионов евро ежегодно, при этом резиденция используется в среднем только восемь дней в год.
Неразумно с деньгами налогоплательщиков, по мнению союза, повели себя и баварские власти, которые за 93 тысячи евро построили через трассу мост для грызунов семейства соневых, обитающих в тех краях.
Кроме того, аренду за 425 тысяч евро в месяц в аэропорту Мюнхена камеры для содержания лиц, получивших отказ в убежище, члены союза также посчитали нецелесообразной. В среднем помещением пользуются около 18 депортируемых. Таким образом, ежемесячные расходы на одного человека составляют около 23 тысяч евро.
Провинилась перед налогоплательщиками и Федеральная разведывательная служба. В феврале открылось новое головное представительство ведомства — помещение для него стало вторым по величине зданием в Берлине. После шести пересмотров стоимости проекта траты на него превысили миллиард евро, что примерно наполовину больше изначально запланированной стоимости. Только за охрану строительной площадки во время возведения здания ушло 8,6 миллиона евро.
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