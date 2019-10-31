Власти Германии раскритиковали за строительство моста для грызунов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Программы бундесвера, пустующий замок в Бранденбурге, мост для грызунов и новое здание службы разведки ФРГ попали в число самых расточительных проектов властей Германии за год, сообщил Союз немецких налогоплательщиков.

"Существенный рост расходов и задержки по времени все также характеризуют будни Вооруженных сил ФРГ — и это за счет налогоплательщиков. Только главные проекты по покупке вооружения обойдутся на 13,5 миллиарда евро дороже, чем изначально было рассчитано", — говорится в материалах организации.

По данным ее представителей, сегодня 90 процентов закупок по ведущим проектам бундесвера ведутся с задержкой. При этом расходы выросли на 30 процентов по сравнению с теми, что утвердил парламент. Отставание от графика крупных проектов составляет в среднем более пяти лет.

Другой тратой денег налогоплательщиков составители списка считают содержание замка Мезеберг в земле Бранденбург — гостевого дома немецких федеральных властей. Его обслуживание стоит пять миллионов евро ежегодно, при этом резиденция используется в среднем только восемь дней в год.

Неразумно с деньгами налогоплательщиков, по мнению союза, повели себя и баварские власти, которые за 93 тысячи евро построили через трассу мост для грызунов семейства соневых, обитающих в тех краях.

Кроме того, аренду за 425 тысяч евро в месяц в аэропорту Мюнхена камеры для содержания лиц, получивших отказ в убежище, члены союза также посчитали нецелесообразной. В среднем помещением пользуются около 18 депортируемых. Таким образом, ежемесячные расходы на одного человека составляют около 23 тысяч евро.