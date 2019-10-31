В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "Большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа — конгрессмена Альбио Сайреса.

При этом поясняется, что Россия не должна иметь допуск на G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ".

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

Ранее Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран — участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, а канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возможность возобновления G8 с прогрессом в украинском урегулировании.