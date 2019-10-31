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РИА Новости

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

01:59 31.10.2019 (обновлено: 10:23 31.10.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США
Здание конгресса США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "Большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа — конгрессмена Альбио Сайреса.
При этом поясняется, что Россия не должна иметь допуск на G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ".
В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
Ранее Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По его мнению, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран — участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, а канцлер ФРГ Ангела Меркель связала возможность возобновления G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".
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G7РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно нам надо в ш8 ведь нам больше нечем заняться!!!!! И ведь наши правители стопятый раз прогнуться, сняв штаны. Если поманят туда конфеткой. А пока не зовут будут говорить , что им это и не надо им и так хорошо!!(
31 октября, 06:18
Aleksey Il'Yn
55201061
Конечно не надо, стая гопников. Разве можно садиться за стол с тем, кто постоянно пытается тебя одурачить, обокрасть и унизить?
31 октября, 06:51
Йаххааа!
11400005
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