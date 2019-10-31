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РИА Новости

В МИД призвали мировое сообщество помочь Украине развести силы в Донбассе

01:56 31.10.2019 (обновлено: 09:37 31.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сегодня уже не найдется ни одного человека, который бы сказал, что минские договоренности блокирует Россия. Мы это видим в том числе на кадрах, которые предоставлены не российским телевидением, а непосредственно людьми, представляющими украинскую власть, киевскую власть, непосредственно из места разведения сил", — сказала она.

Дипломат отметила, что рядовые украинцы ставят законно избранному президенту практически ультиматум, заявляя, что не будут исполнять то, что прописано в Минских соглашениях.
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"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед. <...> Все, кто сейчас так жаждет встречи в "нормандском формате", должны помочь Киеву в том, что там пытается сделать президент Украины, я имею в виду все-таки приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага — разведения сил", — заключила Захарова.
В конце прошлой недели Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом. В интернет попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. Позже в Киеве заявили, что эти вооруженные люди не являются военнослужащими и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.
Процесс разведения сил в районах Золотого и Петровского должен был возобновиться 9 октября, но его несколько раз срывали. Наконец 29 октября он начался в Золотом, на очереди — Петровское.
Украинские радикалы активно выступают против разведения сил.
Президент России Владимир Путин, комментируя встречу Зеленского с националистами, выразил сомнения в том, что украинскому лидеру удастся справиться с ними.
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
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Ситуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умеет наша Маша очень дипломатично "поддеть" ))
31 октября, 04:32
kkwlinat
1170000
Если укрорейх выведет свои банды с Донбасса, то там останутся лишь русские и укромаргиналы. Укромапгиналы будут выдавлены или выловлены местными властями. Подобное категорически не вписывается в мировозрение укронацистов. Потому они будут убивать сколько смогут, оттягивая момент капитуляции. Просьбу к всемумиру оттащить своих шакалов придется подкрепить неизбежностью их ликвидации или угрозой нанесения поражающего удара по всемумиру сейчас, а не гипотетически потом.
31 октября, 07:40
Евгений Д
902001
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