В МИД призвали мировое сообщество помочь Украине развести силы в Донбассе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия 1 ".

"Сегодня уже не найдется ни одного человека, который бы сказал, что минские договоренности блокирует Россия. Мы это видим в том числе на кадрах, которые предоставлены не российским телевидением, а непосредственно людьми, представляющими украинскую власть, киевскую власть, непосредственно из места разведения сил", — сказала она.

Дипломат отметила, что рядовые украинцы ставят законно избранному президенту практически ультиматум, заявляя, что не будут исполнять то, что прописано в Минских соглашениях.

"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед. <...> Все, кто сейчас так жаждет встречи в "нормандском формате", должны помочь Киеву в том, что там пытается сделать президент Украины, я имею в виду все-таки приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага — разведения сил", — заключила Захарова.

В конце прошлой недели Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом. В интернет попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. Позже в Киеве заявили, что эти вооруженные люди не являются военнослужащими и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

Процесс разведения сил в районах Золотого и Петровского должен был возобновиться 9 октября, но его несколько раз срывали. Наконец 29 октября он начался в Золотом, на очереди — Петровское.

Украинские радикалы активно выступают против разведения сил.