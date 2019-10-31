Россияне в Мексике организовали уход за соотечественницей после инсульта

МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Живущие в Мексике россияне организовали помощь соотечественнице, перенесшей инсульт в Гвадалахаре, сообщила РИА Новости Наталья Тиньякова, участница группы добровольцев, которые собирают средства и организуют круглосуточное дежурство в больничной палате.

"Сорокалетняя россиянка Марина Ховратович, последние восемь лет живущая в Мексике, перенесла 24 октября тяжелый геморрагический инсульт. Ховратович приехала в Гвадалахару, чтобы получить очередной пояс по таэквондо, где в помещении центра единоборств почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу Фрай Антонио Алькальде", - рассказала по телефону Тиньякова.

По последней информации волонтеров, в среду Ховратович была в сознании, узнавала людей, ела и чистила зубы. Как сообщил врач-интерн, немедленно оперировать россиянку не будут и продолжат медикаментозное лечение.

Собеседница агентства также рассказала, что на начальном этапе в больнице не занимались лечением россиянки, постоянно проживающей в Канкуне. "Слава богу, консул РФ в Мексике вышел на контакт с госпиталем и пытается продавить немедленное лечение. Они сделали официальный запрос на заключение врачей о состоянии здоровья Ховратович. После этого в больнице пообещали сделать анализы, чтобы понять, можно ли делать операцию, начали терапевтические процедуры", - сказала Тиньякова.

В посольстве РФ в Мексике РИА Новости сообщили, кто консул в курсе ситуации с соотечественницей и занимается этой проблемой, однако не раскрыли деталей процесса, сославшись на то, что произошедший случай - это семейная трагедия, в которой дипломаты оказывают всю возможную поддержку и которую не хотят выставлять напоказ.

Волонтеры организовали в Гвадалахаре посменное дежурство в палате Марины. "Здесь, если у пациента нет своей сиделки, внимание врачей будет уделяться по остаточному принципу. В дополнение к дневным дежурствам каждую ночь мы оплачиваем сиделку, чтобы следить за ее состоянием - у всех, кто занимается помощью, свои семьи, и проводить в больнице ночи они не могут", - объяснила Тиньякова.

До получения официального медицинского заключения Ховратович останется в больнице Гвадалахары, однако соотечественники не торопятся собирать средства для эвакуации россиянки на родину - стоимость медицинского борта из Мехико в Москву составляет около 13,5 миллионов рублей, а уверенности в том, что трансатлантический перелет не повредит после инсульта, нет.