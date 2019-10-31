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РИА Новости

Германия и Украина хотят достигнуть соглашения с Россией о транзите газа

01:07 31.10.2019
2009
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода
Строительство газопровода
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения о будущем транзите газа из России через Украину, заявили в пресс-службе правительства ФРГ.
Лидеры "подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения о будущем транзите газа из России через Украину", - говорится в сообщении.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня побеседовала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания встречи была подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовал недавний прогресс в отводе войск от линии соприкосновения. В то же время она выразил надежду, что на следующем этапе после вывода войск в Золотом отвод в Петровском также будет успешным", - говорится в сообщении.
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