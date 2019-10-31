Германия и Украина хотят достигнуть соглашения с Россией о транзите газа

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня побеседовала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания встречи была подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовал недавний прогресс в отводе войск от линии соприкосновения. В то же время она выразил надежду, что на следующем этапе после вывода войск в Золотом отвод в Петровском также будет успешным", - говорится в сообщении.