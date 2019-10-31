Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T01:04Z
https://ria.ru/20191031/1560420925.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156039/48/1560394844_0:142:2919:1784_1036x0_80_0_0_455da228a2164cefd6b2719755cc6f45.jpg
РИА Новости

Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса

01:04 31.10.2019
27711
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Вележева
Актриса Лидия Вележева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Лидия Вележева. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актриса Лидия Вележева в интервью "Пятому каналу" прокомментировала инцидент со снятием с рейса "Москва — Тель-Авив".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Вележеву сняли с самолета после конфликта с бортпроводниками.
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Вчера, 17:14РИА Новости
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
"То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому", — заявила актриса, отказавшись от дальнейших комментариев.
По предварительным данным, Вележева вместе с коллегами летела на гастроли в Израиль.
По информации "Пятого канала", в крови актрисы обнаружили 0,43 промилле алкоголя.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России, она снималась в картинах "Волкодав", "Любовь-морковь — 2", "Воровка", "Идиот" и других.
Прогон спектакля Люди как люди в театре имени Е. Вахтангова
Вчера, 16:26Культура
Вахтанговский театр прокомментировал ситуацию со снятием с рейса Вележевой
22156264566139
Обсудить 23
Лидия ВележеваШоу-бизнесРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
если бы здесь не написали, я бы и не знал что есть такая заслуженная артистка россии
31 октября, 03:28
sergeyleshchov
57100009
Почему-то стало модно гордиться своей плохой информированностью на информационном сайте...
31 октября, 04:04
ААнатолий
21310026
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Прогон спектакля Люди как люди в театре имени Е. Вахтангова
Вахтанговский театр прокомментировал ситуацию со снятием с рейса Вележевой
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Лента новостейМолния