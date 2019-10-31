Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актриса Лидия Вележева в интервью "Пятому каналу" прокомментировала инцидент со снятием с рейса "Москва — Тель-Авив".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Вележеву сняли с самолета после конфликта с бортпроводниками.
"То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому", — заявила актриса, отказавшись от дальнейших комментариев.
По предварительным данным, Вележева вместе с коллегами летела на гастроли в Израиль.
По информации "Пятого канала", в крови актрисы обнаружили 0,43 промилле алкоголя.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России, она снималась в картинах "Волкодав", "Любовь-морковь — 2", "Воровка", "Идиот" и других.