Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актриса Лидия Вележева в интервью " Актриса Лидия Вележева в интервью " Пятому каналу " прокомментировала инцидент со снятием с рейса "Москва — Тель-Авив".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Вележеву сняли с самолета после конфликта с бортпроводниками.

"То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому", — заявила актриса, отказавшись от дальнейших комментариев.

По предварительным данным, Вележева вместе с коллегами летела на гастроли в Израиль.

По информации " Пятого канала ", в крови актрисы обнаружили 0,43 промилле алкоголя.