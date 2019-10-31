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РИА Новости

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

01:03 31.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко
Народный депутат фракции Слуга народа Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Saeima /
Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Соответствующую информацию распространило издание "Буквы".
На опубликованных фотографиях виден экран смартфона Яременко, на котором видна переписка, в ходе которой он обсуждает с некой женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость.
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Позже депутат заявил, что якобы сам устроил эту провокацию и дал себя сфотографировать, чтобы поймать журналистов – любителей подглядывать за чужими переписками. Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook, однако позднее он удалил свое сообщение и извинился за свой поступок.
"Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал парламентарий.
920765413
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