Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Соответствующую информацию распространило издание "Буквы".
На опубликованных фотографиях виден экран смартфона Яременко, на котором видна переписка, в ходе которой он обсуждает с некой женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость.
Позже депутат заявил, что якобы сам устроил эту провокацию и дал себя сфотографировать, чтобы поймать журналистов – любителей подглядывать за чужими переписками. Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook, однако позднее он удалил свое сообщение и извинился за свой поступок.
"Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал парламентарий.