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РИА Новости
РИА Наука

Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

01:01 31.10.2019
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© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
"В ходе указанных переговоров с международными партнерами были обсуждены вопросы, касающиеся состояния и перспектив исследования и освоения космического пространства, в частности, создание окололунной посещаемой станции, исследования на поверхности Луны с помощью автоматических космических аппаратов и в рамках будущих пилотируемых миссий, а также проекты по исследованию Марса и других планет Солнечной системы", - сказал собеседник агентства.
Ранее "Роскосмос" и НАСА уже договаривались о совместной работе по созданию окололунной станции. Однако затем Россия заявила, что предоставленная ей роль в этом проекте слишком скромна, а США и вовсе пересмотрели задумку и решили сфокусироваться не на создании орбитальной станции, а на высадке на поверхность Луны.
О том, что основной целью является миссия на самом спутнике Земли, заявлял и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказывал, что сейчас Россия пытается понять, можно ли как-то увязать национальную программу освоения Луны с той, которую предлагают американцы, и как это лучше сделать.
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