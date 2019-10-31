Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".

"В ходе указанных переговоров с международными партнерами были обсуждены вопросы, касающиеся состояния и перспектив исследования и освоения космического пространства, в частности, создание окололунной посещаемой станции, исследования на поверхности Луны с помощью автоматических космических аппаратов и в рамках будущих пилотируемых миссий, а также проекты по исследованию Марса и других планет Солнечной системы", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Роскосмос" и НАСА уже договаривались о совместной работе по созданию окололунной станции. Однако затем Россия заявила, что предоставленная ей роль в этом проекте слишком скромна, а США и вовсе пересмотрели задумку и решили сфокусироваться не на создании орбитальной станции, а на высадке на поверхность Луны.