Аль-Багдади взорвал себя с двумя детьми, уточнил Пентагон

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Пентагон уточнил, что главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал президент США Дональд Трамп.

"Когда поимка его американскими силами стала неизбежной, Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей", - сказал журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, детям было до 12 лет.

Он подтвердил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Генерал сообщил также, что главарь террористов пытался отстреливаться из туннеля, прежде чем устроил взрыв.