Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору, об этом президент России Владимир Путин заявил после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Путин напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании.
"Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит", - заметил российский лидер.
По словам Путина, необходимо "избавиться от абсурда" и "обнулить все требования с обеих сторон".
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также "Газпром" подал иск в арбитраж о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.