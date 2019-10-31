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РИА Новости

Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

00:32 31.10.2019 (обновлено: 04:45 31.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору, об этом президент России Владимир Путин заявил после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Путин напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании.
"Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит", - заметил российский лидер.
По словам Путина, необходимо "избавиться от абсурда" и "обнулить все требования с обеих сторон".
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также "Газпром" подал иск в арбитраж о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
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Украина, Сирия и энергетика: о чем говорили Путин и Орбан в Венгрии
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Нафтогаз УкраиныГазпромВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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31 октября, 04:50
ddraiv1970
1215783237
Это заявление не для хохлов, это для ЕС - вариант по выходу из тупика, ранее об этом говорили и в газпроме, теперь подкрепили на высшем уровне... украинцы тупят и думают что хоть надцать лярдов хоть сто потребуй - всё получат, ведь суды то эуропейские и всё схвачено, только одного не учли, конъюнктура быстро меняется, особенно когда дома холодеют батареи, особенно у нежной Европы
31 октября, 03:34
Александр Закупин
7750313165
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