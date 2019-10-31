Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору, об этом президент России Владимир Путин заявил после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Путин напомнил, что "Газпром" не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании.

"Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит", - заметил российский лидер.

По словам Путина, необходимо "избавиться от абсурда" и "обнулить все требования с обеих сторон".