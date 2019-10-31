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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон: ДНК-анализ подтвердил, что США уничтожили аль-Багдади

00:23 31.10.2019 (обновлено: 00:28 31.10.2019)
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© AP Photo / Militant videoАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video
Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Анализ подтвердил с абсолютной точностью, что США уничтожили именно главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США - ред.)", - сказал Маккензи. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам.
Септиллион - это число с 24 нулями. Население Земли составляет 7,5 миллиардов человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиСирияСШАВ мире
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