Тепло от новых станций "Русгидро" на Дальнем Востоке используют частично

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тепло от первой очереди Якутской ГРЭС-2, запущенной в октябре 2017 года, используется лишь на уровне 21% в пиковый период из-за неготовности инфраструктуры, недобор есть и по новой ТЭЦ в Благовещенске, при этом в Якутии планируется строить вторую очередь электростанции, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Палата проверила проекты четырех электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых "Русгидро" получило 50 миллиардов рублей из бюджета РФ. Первая очередь Якутской ГРЭС-2 и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ уже построены. Сахалинскую ГРЭС-2 компания планирует запустить в конце октября - начале ноября, ТЭЦ в городе Советская Гавань - в конце второго квартала 2020 года (Счетная палата в отчете со ссылкой на компанию "ССИ Инжиниринг" говорит о завершении строительства в третьем квартале).

"Тепловая мощность Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) используется на уровне 21% в пиковый период... При этом правительством РФ принято решение о дальнейшем расширении Якутской ГРЭС-2 – до 31 декабря 2025 года ПАО "Русгидро" поручено строительство Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) с производительностью 170–220 Гкал/ч", - говорится в отчете.

В Якутске прошла госэкспертизу документация по переключению потребителей с котельных к ГРЭС-2. Стоимость мероприятий - 182,7 миллиона рублей, но в бюджете города средства не предусмотрены. Также не определены источники финансирования для реконструкции схемы теплоснабжения города Советская Гавань, вопрос пока без результатов прорабатывается с потенциальным концессионером.

В первом полугодии 2019 года отбор тепла по Благовещенской ТЭЦ составил 50 Гкал/ч из предусмотренных проектом 188 Гкал/ч. В действующей схеме теплоснабжения города в качестве источников финансирования строительства около трех километров теплосетей предусмотрены средства собственника - компании ДГК. В ее инвестпрограмме это не отражено.