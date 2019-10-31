Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T00:30Z
https://ria.ru/20191031/1560420381.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_8e0888329b30160179005a8cbb1ec000.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты сомневаются в возобновлении чартеров с Египтом до конца года

00:30 31.10.2019
2955
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Египтом, прерванное в ноябре 2015 года, вряд ли может произойти в 2019 году, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.
"Несмотря на то, что и российская туриндустрия, и отечественные перевозчики, и отельеры Египта готовы возобновить сотрудничество в самые сжатые сроки, буквально за пару недель, прогнозировать начало полетов чартерных перевозчиков в Хургаду пока не приходится. Решение о возобновлении полетов в курортные города пока не принято. Недавняя встреча президентов двух стран в Сочи, судя по всему, не привела к согласованию всех вопросов", - сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
17 октября, 18:17Туризм
В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
"... Есть риск не успеть принять и реализовать решение о возобновлении полетов в 2019 году. Остается только надеяться, что стороны продолжат работу и смогут согласовать возобновление авиасообщения в первом квартале 2020 года", - добавил он.
Пантелеев добавил, что аэропорт Хургады в целом удовлетворяет требованиям российской стороны с точки зрения авиационной безопасности. "Ранее именно этот вопрос был камнем преткновения в беседах российской и египетской сторон", - отметил он.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров сообщил РИА Новости, что сомневается в том, что чартеры возобновят в текущем году. "Наверное, мы должны сначала услышать, что съездила наша комиссия, проверила аэропорт и мы уверены, что аэропорт безопасен", - сказал Гусаров.
Он отметил, что туриндустрия может быть не готова к открытию авиасообщения прямо сейчас, так как сезон заканчивается, к тому же туристическим компаниям нужно продавать не билеты, а путевки, нужно успеть набрать чартеры и так далее.
"Все равно раньше весны в лучшем случае наши туристы туда не полетят", - заключил Гусаров.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в конце октября выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
4 октября, 08:00Туризм
На Новый год без чартеров: сколько стоит отдохнуть в Египте
212331
Обсудить 0
ТуризмРоссияЕгипет
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Металлоискатель и лопата
Эксперты: россияне стали больше интересоваться покупкой металлоискателей
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Лента новостейМолния