СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность введения общей турвизы

ДОХА, 31 окт — РИА Новости. ОАЭ и Саудовская Аравия рассматривают возможность введения общей турвизы, сообщила саудовская газета "Аль-Иктисадия" со ссылкой на министра экономики ОАЭ Султана аль-Мансури.

"ОАЭ и Саудовская Аравия в настоящее время координируют усилия, чтобы извлечь пользу из тех возможностей, которые дают принятые Саудовской Аравией меры по облегчению въезда туристов в королевство. Среди предлагаемых инициатив — введение общей для посещения двух стран визы, чтобы оживить туристический сектор, аэропорты, гостиничный бизнес", — отметил аль-Мансури.

По прогнозам минэкономики, введение такой визы ожидается в течение 2020 года.