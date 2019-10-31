Шварценеггер вернулся! Чем еще хорош новый "Терминатор: Темные судьбы"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Новая часть "Терминатора" получила несколько бульварный подзаголовок "Темные судьбы", но у нее есть светлые стороны: Шварценеггер все-таки вернулся! Аргументы, почему надо идти на новую ленту, — в материале РИА Новости.

Первые два "Терминатора" были гениальными, второй даже лучше, до сих пор непонятно, как это получилось. Казалось бы, фантастическое клише — нужно изменить будущее, чтобы всех спасти, но дилогия мастерски выруливала в пространство чистого кино о человечестве, которое веками уничтожает само себя и все вокруг, и о ребенке-спасителе.

"Восстание машин", "Да придет спаситель", "Генезис" — получалось все хуже, в четвертом даже не было Шварценеггера, в тот момент он работал губернатором Калифорнии. Вот и новое продолжение не внушало доверия.

Конечно, "Терминатор: Темные судьбы" — это никакой не "Судный день" даже близко. Но первый предвестник чего-то хорошего — Джеймс Кэмерон. Гений крупного бюджета, автор оригинальной дилогии вернулся к работе над серией. Жаль, что в качестве не режиссера (он снимает бесчисленное количество продолжений "Аватара"), а лишь продюсера.

Постановщиком же позвали Тима Миллера, который начал карьеру с двух показушно-комедийных антисупергеройских "Дэдпулов" и потому казался автором весьма неприятным, но теперь вдруг нашел себе достойное применение. Еще один аргумент за, а не против: новый "Терминатор" — прямое продолжение лучшей части, второй: все те недоразумения в плане сюжета, что выходили между, проигнорированы.

Новый "Терминатор", к счастью, не смешной, как "Дэдпулы", но в паре диалогов все же сквозит неожиданная горькая ирония. Этот эффект создается благодаря посуровевшей Линде Хэмилтон и Арнольду Шварценеггеру (который никогда не отличался улыбчивостью).

Спустя столько лет они вернулись к ролям Сары Коннор и робота Т-800. Появляются знакомые лица совсем не сразу — и ощущения, что это ностальгический парад кинопенсионеров, не возникает. Фильм получился о героях, которые устали геройствовать, но будущее человечества вновь потребовало спасения, вот и они ринулись в последний бой с железной старостью.

Начавшись с грандиозной сцены — связки с "Терминатором 2" (ничего больше не скажу, сами посмотрите), фильм продолжается куда спокойнее и рассудительнее. Сюжет не изобретательный: почти полностью скопирована линяя первого "Терминатора". Новую Сару Коннор опять должен уберечь от злого робота чуть более добрый. Авторы триквела-спин-оффа не рискуют, но зато и не позорятся.

© Двадцатый век Фокс СНГ Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" © Двадцатый век Фокс СНГ Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Оба новых героя — девушки. Одна — испаноамериканка Дани (Наталия Рейес). После Судного дня она неожиданно даже для себя возглавит сопротивление. Оппозиция вообще подавляюще женская. Другая — ее соратница из будущего Грейс (Маккензи Дэвис), человек, усиленный роботизированными частями тела. Фильм предрекает, что в постапокалиптическом мире победят сестринство, взаимопонимание и рабочая этика. Как говорит Якубович в конце каждого "Поля чудес" — дай-то бог.

Шварценеггер, которого изначально позвали на эту роль в первых фильмах Кэмерона во многом из-за скованности мимики, здесь тоже суров и молчалив, но с годами приобрел немного душевности во взгляде. Т-800 постарел, назвался земным именем Карл, помогает людям, конкретнее — одной семье. Да, пусть такой муж для секса непригоден, зато он душевный и все деньги несет в дом. Забавно наблюдать за тем, как остепенился робот, которого раньше реально боялись все, даже те, кто фильм не смотрел.

© Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" © Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Девушки, конечно, берут с собой на финальную битву и Шварценеггера тоже, но не потому, что им так срочно потребовался мужчина-спаситель, а из чисто утилитарных соображений. Чтобы убить робота, нужен робот — пусть они друг друга и поубивают, зато все остальные выживут.

Еще "Терминатор: Темные судьбы" убедительно показывает предчувствие конца света, но без библейских горящих лесов и всадников Апокалипсиса, а лишь через приметы времени. Есть в нем и про повальную лекарственную зависимость — когда киборг Грейс вынуждена непрерывно колоться некими рецептурными препаратами. Есть разобщенность общества — герои быстро понимают, что к копам обращаться с их проблемами бессмысленно (все равно не помогут), к другим людям — тоже (чужая душа — потемки).

Его величество Терминатор прогнулся под изменчивый мир, спрятался в лесу и торгует занавесками. Это не какой-то другой, экранный, а наш с вами мир на пороге Судного дня — явно намекают авторы.